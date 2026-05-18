Участок мировых судей построят в Истре в этом году

В Истре возводят новое специализированное здание, предназначенное для размещения судебного участка мировых судей. Объект капитального строительства представляет собой одноэтажное сооружение, общая площадь которого превышает 700 квадратных метров.

В новом здании оборудуют просторные залы для проведения судебных заседаний, личные кабинеты для мировых судей и сотрудников аппарата, а также помещение для хранения архивных дел. Предусмотрены отдельные зоны для комфортного ожидания посетителей.

Кроме того, в структуре объекта выделили специальную изолированную зону для конвоя и лиц, содержащихся под стражей, что позволяет развести потоки.

Внутреннюю планировку разделят на несколько функциональных блоков: служебную, общественную, конвойную и хозяйственно-техническую части. В служебной зоне, помимо зала заседаний с примыкающей к нему совещательной комнатой, расположат кабинет мирового судьи, рабочие места для секретаря судебного заседания, руководителя аппарата, канцелярия и архив.

В общедоступной части предусмотрят помещение для охраны, комнату, где посетители смогут знакомиться с материалами дел, а также просторный вестибюль. Цена контракта на выполнение работ составила почти 128 миллионов рублей.

Строительную готовность объекта оценивают в 51%. На площадке прокладывают инженерные коммуникации, параллельно осуществляют монтаж внутренних инженерных систем, устройство кровельного покрытия и сборку каркасов для будущих перегородок.

Работы контролируют специалисты Главгосстройнадзора Московской области. Застройщиком выступает государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства». Завершить все строительно-монтажные работы и ввести объект в эксплуатацию планируют в третьем квартале текущего года.