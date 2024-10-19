Участок магистральной теплосети заменили на Молодежной улице в Химках

Глава городского округа Химки проверил, как идут ремонтные работы на теплосетях, проводимые специалистами «ТСК Мосэнерго». В частности, в районе дома № 70 на Молодежной улице завершилась замена участка магистральной теплосети, и теперь тепло и горячая вода поступают в квартиры без перебоев.

Для оперативного решения вопросов, связанных с отоплением и горячим водоснабжением, функционирует специальный штаб.

«В Химках круглосуточно работают 12 аварийных бригад „ТСК Мосэнерго“, которые занимаются как плановыми работами, так и устранением аварий. Сотни сотрудников управляющих компаний активно работают над развоздушиванием систем в жилых домах», — отметил Дмитрий Волошин.

Отопительный сезон в Химках начался 1 октября. Первоначально к теплу были подключены почти две тысячи социальных объектов, включая школы, детские сады, поликлиники и учреждения спорта и культуры. Подача отопления в жилые дома осуществляется поэтапно. В округе работают 57 котельных и 114 центральных тепловых пунктов.

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