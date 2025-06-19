Участок ливневой канализации заменят в Красноармейске

В Красноармейске ведутся работы по обновлению участка ливневой канализации, протяженностью шесть метров. Сотрудники коммунальной службы проводят капитальный ремонт, направленный на восстановление функциональности водосточной системы и предотвращение подтоплений на улице Гагарина.

На данный момент рабочие завершили этап очистки водостока от накопившегося мусора и произвели асфальтирование ям, образовавшихся в близости от ливневки. Эти меры необходимы для обеспечения надежной и бесперебойной работы системы водоотведения. В течение ближайших двух дней планируется демонтаж и ремонт металлических решеток.

После завершения ремонта решеток будет выполнен процесс бетонирования водосточного желоба. Затем отремонтированные металлические решетки будут возвращены на место и закреплены с помощью сварки.

По словам рабочих, на выполнение всего комплекса работ потребуется немного времени, и это не создаст серьезных неудобств для водителей и пешеходов, пользующихся улицей Гагарина.