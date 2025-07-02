Участок канализационного коллектора длиной 5 километров модернизируют в Видном

В Ленинском округе продолжаются работы по реконструкции коллектора, который соединит главную канализационно-насосную станцию города Видное и приемную камеру в Москве. Масштабный проект позволит обеспечить надежное водоотведение для более чем 136 тысяч жителей.

Общая протяженность участка, который попал под модернизацию, превышает пять километров. После завершения работ пропускная способность коллектора составит 50 тысяч кубометров сточных вод в сутки.

Строители уже проложили 1458 погонных метров стального футляра и смонтировали 1048 метров рабочей трубы. Объект готов на 35%.

Особое внимание уделяют экологической безопасности. Для этого задействованы три современных комплекса микротоннелирования — передовая технология, позволяющая осуществлять автоматизированную проходку тоннелей с продавливанием трубных конструкций без необходимости присутствия рабочих.