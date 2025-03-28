Участок дороги в селе Семеновское Можайского округа отремонтируют в 2025 году

Участок дороги на улице Максимова в селе Семеновское отремонтируют в этом году. Об этом сообщили специалисты Мосавтодора на встрече с жителями.

Проблемный участок жители показали представителям администрации Можайского округа во время пешего обхода территории. Сотрудник Мосавтодора пояснил председателю Совета депутатов Лидии Афанасьевой и заместителю главы Елене Заболотной, что дорога относится к региональной территории.

«Представитель Мосавтодора пояснил, что дорога будет поставлена в план текущего ремонта на июнь 2025 года, будет выполнено профилирование с подсыпкой. Вопрос взят на контроль», — отметила заместитель главы Можайского округа Елена Заболотная.

Заместители главы Можайского округа проводят пешие обходы каждую неделю, чтобы выявить проблемы и передать их на исполнение ответственным службам. Выезды планируются на основе жалоб жителей, поступивших в Центр управления регионами, а также по инициативе заместителей, курирующих конкретные территории.