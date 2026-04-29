Участок дороги в деревне Сабурово реконструируют в 2027 году

В Красногорске продолжается реконструкция дорожной инфраструктуры в деревне Сабурово. Строители завершили важный этап — устройство свайного основания для водопропускной трубы через реку Баньку.

Проект предусматривает модернизацию около 400 метров дороги: проезжую часть расширят до двух полос, а вдоль нее с обеих сторон обустроят пешеходные зоны.

«Строительная готовность объекта сейчас составляет 36%. На площадке задействованы восемь рабочих и две единицы техники. Сейчас полностью завершено устройство свайного основания и ростверков под арочное сооружение для водопропускной трубы через реку Баньку. Длина будущей конструкции — 27 метров. С обеих сторон будут сформированы насыпи и устроена дорога», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Сейчас основные усилия сосредоточены на формировании земляного полотна и насыпей, параллельно идет отсыпка песчаного основания. В дальнейшем строителям предстоит уложить щебеночно-песчаную смесь, выполнить асфальтирование, установить бортовой камень и оборудовать тротуары.

Реконструкция началась осенью прошлого года, а завершение работ запланировано на второй квартал 2027.

В рамках проекта также предусмотрено развитие подъездной сети: расширение дороги в районе жилых комплексов «Сабурово Парк» и «Митино О2», организация съезда к кладбищу, а также строительство нового участка через реку к застраиваемому кварталу «Сабурово». На Малой Садовой улице планируют установить светофор.

Ожидается, что после завершения всех работ улучшится транспортная доступность для более чем 10 тысяч жителей близлежащих микрорайонов. Новая дорога обеспечит удобный выезд из жилых кварталов на перспективный дублер Пятницкого шоссе и снизит нагрузку на существующую улично-дорожную сеть.