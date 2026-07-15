Участок дороги в Большом Бунькове привели в порядок в Богородском округе

По обращениям жителей деревни Большое Буньково администрация Богородского округа взяла на контроль вопрос благоустройства участка дороги и пешеходной зоны. Отработали территорию от Буньковского экспериментального завода до улиц Демонстрационной и Советской.

Проблема была действительно острой: тротуар сильно зарос, кустарник разросся настолько, что людям приходилось идти по проезжей части. Особую тревогу вызывала ситуация с безопасностью: эта дорога ведет к Буньковской больнице, и мамам с колясками приходилось буквально лавировать между проезжающими автомобилями.

Жители просили провести окос травы, вырубить разросшийся кустарник и привести территорию в порядок — и коммунальные службы отреагировали на обращения. Были выполнены все необходимые работы: произведены окос и опиловка, убран смет вдоль проезжей части.

Сейчас территория выглядит ухоженно, а главное — пешеходная зона стала безопасной и удобной для всех: для родителей с детьми, пожилых людей и всех, кто пользуется этим маршрутом. Благоустройство по запросам жителей — наглядный пример того, как совместная работа помогает делать территорию комфортнее и безопаснее.