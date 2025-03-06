Участок дороги у поселка Поречье отремонтируют в Можайске до 10 марта

Заместители главы округа еженедельно проводят пешие обходы населенных пунктов для выявления проблем и дальнейшего их решения. Очередная встреча с жителями состоялась в поселке Поречье.
Жители населенного пункта обратились в муниципальный Центр управления регионом с жалобой на состояние участка региональной автодороги Уваровка — Шаховская — Тверь в районе Школьной улицы поселка. Они сообщили, что на трассе появились глубокие выбоины, которые представляют опасность для автомобилей и могут стать причиной аварии.
Заместитель главы Можайского округа Елена Заболотная во время пешего обхода осмотрела участок дороги и побеседовала с жителями. Во встрече также участвовали глава Порецкого территориального отдела Зарина Турдыева, начальник отдела социальной поддержки Людмила Нагих и представители Мосавтодора.
В результате было принято решение отремонтировать участок автодороги и ликвидировать яму в течение недели.
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