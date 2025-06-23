Участок дороги на улице Ломоносова отремонтируют в Жуковском

Администрация округа сообщает о проведении работ по текущему ремонту важного участка автомобильной муниципальной дороги — улицы Ломоносова, на отрезке от улицы Фрунзе до улицы Горького. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 0,461 километра, а общая площадь покрытия — 4170 квадратных метров.

Особое внимание уделяется не только проезжей части, но и пешеходной зоне: 1010 квадратных метров приходится на площадь покрытия тротуара, а 3160 квадратных метров — на площадь покрытия автомобильной дороги. Ремонтные работы на улице Ломоносова включают в себя несколько последовательных этапов: подготовительные работы, снятие верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя на автомобильной дороге, устройство покрытия автомобильной дороги, устройство выравнивающего слоя на тротуаре, а также устройство покрытия на тротуаре.

Согласно планам, ремонтные работы на улице Ломоносова будут полностью завершены до 28 июня.