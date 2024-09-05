Участок дороги на Пароходной улице в Коломне капитально отремонтируют к октябрю

Пресс-служба администрации городского округа Коломна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Коломна

Подрядная организация ООО «Аспект» приступила к капитальному ремонту участка дороги на Пароходной улице в Коломне. Она должна завершить работы к октябрю.

Строители обновят дорожное покрытие, укрепят обочины, обустроят тротуар и увеличат на два метра часть дороги.

«Протяженность участка улицы Пароходной, на котором планируется уширение, составляет 130 метров. В рамках реализации проекта тротуар перенесут на противоположную сторону дороги. Кроме того, будут переставлены дорожные знаки и опоры освещения», — отметил заместитель главы городского округа Коломна Роман Истомин.

Подрядчик должен завершить работы к октябрю.

В этом году на территории городского округа Коломна отремонтируют около 30 километров региональных и муниципальных дорог. План можно увидеть на официальном сайте администрации.

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