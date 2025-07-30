Участок дороги между деревнями Калиново и Дракино реконструируют к 2026 году

Участок дороги Калиново — Дракино в районе подъезда к зоне отдыха «Остров Русский»в Серпухове продолжают реконструировать. Полностью работы завершат во втором квартале 2026 года, а движение по планируют открыть уже к концу этого года.

Сейчас на участке обустраивают асфальтовое покрытие, работы выполнены более чем на 80%. Позже специалисты нанесут разметку.

Кроме того, на объекте уже построили ливневую канализацию и очистные сооружения.

«Дорожники продолжают переустраивать коммуникации — работы выполнены на 63%. Также ведутся работы по строительству линии наружного освещения — готовность 73%. Открыть движение по реконструированному участку планируется в четвертом квартале 2025 года, а полностью завершить работы — во втором квартале 2026 года», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.

Протяженность реконструируемого участка составляет 1,3 километра. Его расширят до четырех полос, там появится парковочное пространство на 905 мест. Кроме того, специалисты обновят 0,6 километра дороги Серпухов — Протвино.

Реализация проекта улучшит доступность Протвина, а также деревень Иваньково, Калиново и Дракино.