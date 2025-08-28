В Серпухове близится к завершению реконструкция автомобильной дороги Калиново — Дракино на участке, ведущем к зоне отдыха «Остров Русский». Специалисты готовятся к нанесению разметки.

На объекте уже выполнили переустройство инженерных сетей, уложили систему ливневой канализации, смонтировали 115 опор освещения, а также установили очистные сооружения и шумозащитные экраны.

«Продолжаются работы по благоустройству территории, включая установку барьерного ограждения, планировку обочин и подготовку площадок под установку дорожных знаков. Кроме того, на участке завершены работы по устройству бортового камня и пешеходных дорожек», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Длина отрезка, который отремонтируют, составляет 1,3 километра. В проект заложено расширение проезжей части с двух до четырех полос, организация парковки почти на тысячу автомобилей и модернизация смежного участка дороги Серпухов – Протвино протяженностью 600 метров.

Открыть движение по обновленному участку планируется уже в этом году, а полностью завершить работы — во втором квартале следующего года.

Благодаря реконструкции улучшится транспортное сообщение с городом Протвино, а также с деревнями Калиново, Иваньково и Дракино.