Участок для пациентов от 75 лет открыли в поликлинике в Лосино-Петровском

В городском округе Лосино-Петровский начали реализовывать пилотный проект медицинского сопровождения пациентов старше 75 лет. Он направлен на повышение доступности и качества медицинской помощи для пожилых жителей.

Пилотный проект «Участок 75+» стартовал в августе 2025 года по инициативе заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической части Щелковской больницы Натальи Филимоновой. Его основная задача — организовать удобное и своевременное медицинское обслуживание людей старшего возраста.

На патронаже участка находятся 778 жителей. С пациентами регулярно связываются по телефону, уточняют самочувствие и при необходимости записывают на прием в поликлинику. Время приема увеличили до 20 минут, что позволяет уделить больше внимания состоянию здоровья пациентов.

Для маломобильных жителей предусмотрены выезды врачей на дом. Медицинские специалисты проводят необходимые обследования и манипуляции, а при показаниях пациента госпитализируют в тот же день.

Если требуется консультация узких специалистов, пациента включают в график работы выездной бригады. В ее состав входят хирург, кардиолог, эндокринолог и другие врачи. В рамках проекта для поликлиники также выделили отдельный автомобиль для доставки пациентов на прием.

В ходе одного из выездов врачи посетили семью Романенко. 78-летнему Юрию Романенко на дому провели ЭКГ, выявили нарушения в работе сердца и оперативно направили его на ультразвуковое исследование.

Проект «Участок 75+» стал победителем областного конкурса «Лучший проект — 2025» среди медицинских организаций Подмосковья.

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав отметил, что успешный опыт планируют распространять и в других учреждениях здравоохранения. По его словам, работа по повышению доступности медицинской помощи будет продолжена.