Участницы социального проекта «Богородская леди» побывали в Совете Федерации

Наставники социального проекта «Богородская леди» подготовили для участниц экскурсию в Совете Федераций Федерального Собрания Российской Федерации. Эта поездка стала своеобразным экзаменом, в котором они проявили навыки, полученные на мастер-классах проекта.

Поездка в Москву оказалась насыщенной. Во время экскурсии участницам социального проекта рассказали об официальных символах верхней палаты Федерального собрания, об истории здания, а также об истории парламентаризма в России, о правилах размещения флагов субъектов Российской Федерации и многом другом.

После экскурсии участниц проекта пригласили на пленарное заседание палаты. Поездка Богородских леди стала своеобразным экзаменом, в ходе которого они показали навыки, которым их научили наставники на мастер-классах проекта: деловой этикет и деловой стиль, а также столовый этикет.