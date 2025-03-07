Участницы социального проекта «Богородская леди» побывали в Совете Федерации
Наставники социального проекта «Богородская леди» подготовили для участниц экскурсию в Совете Федераций Федерального Собрания Российской Федерации. Эта поездка стала своеобразным экзаменом, в котором они проявили навыки, полученные на мастер-классах проекта.
Поездка в Москву оказалась насыщенной. Во время экскурсии участницам социального проекта рассказали об официальных символах верхней палаты Федерального собрания, об истории здания, а также об истории парламентаризма в России, о правилах размещения флагов субъектов Российской Федерации и многом другом.
После экскурсии участниц проекта пригласили на пленарное заседание палаты. Поездка Богородских леди стала своеобразным экзаменом, в ходе которого они показали навыки, которым их научили наставники на мастер-классах проекта: деловой этикет и деловой стиль, а также столовый этикет.
Участницы проекта показали свои знания, полученные на мастер-классах. Депутат Богородского округа, наставник проекта Екатерина Щербакова рассказала, что делегацию округа похвалили за то, что девушки были уместно одеты, воспитаны, отвечали корректно и аккуратно на все вопросы.
«Мне было очень приятно, что такая возможность появилась именно в преддверии 8 Марта — побывать в нашем Парламенте, который, кстати говоря, возглавляет женщина! Участницам проекта рассказали об особенностях работы Совета Федерации, посмотрели ключевые места, сделали памятные фотографии», — отметила депутат Богородского округа, наставник проекта Екатерина Щербакова.
Отдельную благодарность участницы проекта выразили за помощь депутату Богородского округа Владимиру Ситникову, который организовал транспорт, и подарил цветы, чтобы поднять настроение девушкам.