Участницы проекта «Мама-предприниматель» посетили Коломну

Уникальная всероссийская программа «Мама-предприниматель» ориентирована на поддержку женщин, занимающихся бизнесом. Участницы федерального проекта побывали в музее-мануфактуре «Душистыя радости» в Коломне.

Делегацию сопровождал заместитель главы городского округа Роман Панчишный. Гостьи пообщались с руководством музея-мануфактуры, познакомились с производством модных аксессуаров, парфюмерии, мыла и игрушек, а также приняли участие в мастер-классе.

Роман Панчишный рассказал, что в рамках проекта «Мама-предприниматель», женщины, которые намерены открыть собственное дело, получают все необходимые инструменты для старта и консультации экспертов: изучают теоретические и практические модули от бизнес-тренеров, знакомятся с опытом успешных бизнесменов.

«Рассказали им о Коломне и пригласили к нам, воплощать в жизнь свои идеи для бизнеса», — сказал заместитель главы муниципалитета.