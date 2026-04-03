Участницы проекта «Богородская леди» побывали на экскурсии в медиацентре
Юные участницы третьего потока социального проекта «Богородская леди» вместе с наставником Мариной Козиной посетили «Богородский медиа центр». Девушки узнали, из чего складываются трудовые будни журналистской команды.
Им рассказали, как создается радиопродукт, чем занимается каждый сотрудник, какую разминку для голоса делают ведущие и как происходит чистка материалов. Гости активно задавали вопросы: как подготовиться к интервью и как расположить к себе собеседника. Девушкам выпала возможность принять участие в записи.
На следующий день их ждала экскурсия на хладокомбинат. Такие профориентационные мероприятия проходят в рамках образовательной программы проекта. В течение нескольких месяцев участницы бесплатно пройдут обучение у экспертов в области этикета, стиля, ораторского и актерского мастерства, танцев, фотопозирования, а также получат консультации по профориентации и здоровому образу жизни.
Финал проекта состоится в апреле 2026 года, где одна из участниц получит титул «Богородской леди 2026». В конкурсе принимают участие 10 девушек в возрасте от 13 до 17 лет.