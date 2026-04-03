Участницы проекта «Богородская леди» побывали на экскурсии в медиацентре

Им рассказали, как создается радиопродукт, чем занимается каждый сотрудник, какую разминку для голоса делают ведущие и как происходит чистка материалов. Гости активно задавали вопросы: как подготовиться к интервью и как расположить к себе собеседника. Девушкам выпала возможность принять участие в записи.

На следующий день их ждала экскурсия на хладокомбинат. Такие профориентационные мероприятия проходят в рамках образовательной программы проекта. В течение нескольких месяцев участницы бесплатно пройдут обучение у экспертов в области этикета, стиля, ораторского и актерского мастерства, танцев, фотопозирования, а также получат консультации по профориентации и здоровому образу жизни.

Финал проекта состоится в апреле 2026 года, где одна из участниц получит титул «Богородской леди 2026». В конкурсе принимают участие 10 девушек в возрасте от 13 до 17 лет.