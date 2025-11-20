Участницы конкурса «Воспитатель года» провели мастер-класс для педагогов в Дубне

Воспитатели из дошкольных образовательных учреждений Дубны подали заявки на городской профессиональный конкурс в том числе, чтобы поделиться с коллегами своим опытом и разработками. С этой целью был организован мастер-класс по методу биоэнергопластики.

Биоэнергопластикой называют сочетание четкой артикуляции и движений кистей и пальцев рук. Применение этого метода позволяет улучшить речь и память, координацию движений, мелкую моторику, что необходимо для формирования речи и психических функций ребенка.

Конкурсантки продемонстрировали педагогам интересные и эффективные методики — участники мастер-класса качались на балансировочной доске, протыкали спицей воздушные шары, нанизывали на тросик угощение для птиц.Эти действия стимулируют работу мозжечка — той части головного мозга, которая отвечает за координацию движений, равновесие и мышечный тонус.

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что на воспитателях лежит огромная ответственность — ежедневно они заботятся, воспитывают, обучают детей, для которых стали вторыми мамами. «В этом году в марте подписал постановление об оказании дополнительных мер поддержки работникам детских садов. Конкурс „Лучший воспитатель года“ — еще одна возможность поблагодарить их», — сказал руководитель муниципалитета.