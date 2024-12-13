Участницы из Ногинска стали призерами регионального этапа фитнес-фестиваля

На базе спортивной школы «Олимп» городского округа Фрязино состоялся финал регионального этапа фитнес-фестиваля «Фитнес-Академия». Богородский округ на фестивале представила команда Центра образования № 3 по чирлидингу «Carrots».

Девочки выступили с новым ярким номером, который зарядил зрителей невероятной энергией и вызвал бурные аплодисменты. Их старания были высоко оценены судейской коллегией: команда получила грамоту и кубок за победу в номинации «Мир движения».

В грандиозном мероприятии приняли участие почти 50 школьных команд из разных уголков Подмосковья. Учащиеся 1-11-х классов продемонстрировали свои таланты в таких фитнес-дисциплинах, как чирлидинг, танцевальная аэробика, классическая аэробика и ритмическая гимнастика.

Финальное гала-шоу собрало более пятисот спортсменов из 22 городских округов Подмосковья. На сцене выступили лучшие команды, ставшие победителями муниципального этапа фестиваля. Мероприятие, которое проводится с 2013 года, направлено на популяризацию активного образа жизни среди школьников и развитие их творческих способностей.

Судьи оценивали номера по множеству критериев: техника и чистота исполнения танцевальных элементов, синхронность движений, попадание в музыку, оригинальность постановки, сложность программы, выразительность и визуальные эффекты. Ребята продемонстрировали яркие, динамичные выступления, показав артистизм и высокий уровень подготовки.

Фитнес-фестиваль стал не только соревнованием, но и настоящим праздником спорта, творчества и дружбы. Участники обменялись опытом, получили заряд положительных эмоций и вдохновения для новых достижений.