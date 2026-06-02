Участницы из Коломны представят округ на областном конкурсе для женщин

31 мая завершился прием заявок на конкурс «Женщина — Герой». Свои кандидатуры выдвинули более 100 участниц, среди которых — две жительницы Коломны: супруга военного Лидия Назарова и художница Наталья Малеванова.

Конкурс объединяет истории сильных, мудрых и заботливых женщин, чтобы показать их стойкость и любовь к близким и Родине. Лидия Назарова одна воспитывает двух маленьких дочек, пока ее муж выполняет задачи в зоне боевых действий. Недавно она вместе с девочками присоединилась к коллективу русской культуры «Светлица» и увлеклась вышивкой кокошников. По ее словам, там она нашла моральную поддержку, помощь и ощущение дома.

Наталья Малеванова, пережив гибель сына, который ушел на фронт в 2022 году, активно занялась общественной деятельностью. В своей художественной студии она проводит бесплатные мастер-классы по живописи для матерей и жен, потерявших близких. Женщина признается, что творчество помогает ей выдохнуть, набраться сил и двигаться дальше.

В 2025 году конкурс, проходящий при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, собрал 136 участниц. В финал вышли восемь, в том числе Валентина Никифорова из Озер. Жюри, которое возглавлял заслуженный артист России Шаман, высоко оценило ее выступление. Конкурсантки этого года тоже надеются дойти до финала и покорить судей.