Участницы из Истры стали призерами рейтинговых соревнований по спортивной акробатике

Спортсмены из Истры продемонстрировали выдающиеся результаты на рейтинговых соревнованиях по спортивной акробатике, которые проходили в Одинцово с 1 по 3 ноября. Участники Академии спортивной акробатики «АКРОАРЕНА» СК «Арена-Истра» особенно отличились в дисциплине «Парно-групповая акробатика», проявив высокий уровень мастерства и командного взаимодействия.

Среди достижений истринских акробатов можно отметить несколько призовых мест в различных разрядах.

Так, в категории с третьим спортивным разрядом третье место заняли Касьянова Ирина и Романова Екатерина, а в том же разряде, но среди юношей, первенствовали Григорян София и Платонова Аглая.

В других категориях гимнастки также выиграли медали, что подчеркивает высокий уровень команды.