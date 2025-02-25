Участницы из Химок победили на всероссийском фестивале туризма и красоты

Жительницы Химок добились успеха на всероссийском фестивале туризма и красоты «Жемчужина России». Юлия Маковецкая стала обладательницей Гран-при, а Анна Крот завоевала титул «Миссис Жемчужина России-2025».

Фестиваль собрал участниц из разных регионов страны. В течение недели конкурсантки проходили испытания: демонстрировали национальные костюмы, читали стихи, рассказывали о себе и своем родном крае.

Подготовкой девушек занималась победительница «Жемчужины России-2022», директор конкурса «Мисс и Миссис Химки» Елена Тараненко.

«Анна и Юлия — победительницы конкурса „Мисс и Миссис Химки“, поэтому им выпала честь представить наш город на всероссийском уровне. Подготовка длилась полгода, поэтому такая яркая победа — честная и заслуженная», — поделилась она.

Фестиваль «Жемчужина России» проводят для популяризации культурного и исторического наследия страны, а также ее природного богатства.