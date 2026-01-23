Участницы «Активного долголетия» создали новогодние игрушки в Воскресенске

В рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» в Доме культуры «Юбилейный» прошел творческий мастер-класс. Участницы кружка «Золотые ручки» учились изготавливать елочные игрушки, в том числе символ наступающего года — огненную лошадку.

Под руководством мастера Риммы Орловой 22 января женщины старшего возраста создавали яркие новогодние украшения. Встреча стала не только уроком рукоделия, но и возможностью для общения, обмена опытом и теплой дружеской атмосферы.

На память каждая участница унесла с собой уникальную игрушку, сделанную своими руками. Мероприятие вновь показало, что проект «Активное долголетие» дает возможность для творческой реализации и социальной активности в любом возрасте.

Присоединиться к программе могут жители старшего возраста, имеющие социальную карту жителя Подмосковья. Дополнительную информацию можно получить в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский» по адресу: город Воскресенск, улица Победы, дом 30, или по телефону 8 (496) 442-30-09.