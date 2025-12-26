Участницу Великой Отечественной войны в Воскресенске поздравили с Новым годом

Волонтеры и муниципальные депутаты в Воскресенске поздравили с наступающим Новым годом ветерана Великой Отечественной войны Лидию Черную в рамках акции партии «Единая Россия». Гости подчеркнули, что современное поколение должно хранить память о победителях.

Лидия Ивановна поделилась воспоминаниями о тяжелых годах и о том, что пришлось пережить.

«Мы в неоплатном долгу перед поколением победителей. Наш святой долг — заботиться о ветеранах, окружать их вниманием и оказывать им всевозможную поддержку. Их героизм — пример для нас и будущих поколений», — подчеркнул депутат округа Андрей Баранов.

Такие акции созданы для того, чтобы порадовать ветеранов и напомнить будущим поколениям о вкладе ветеранов в будущее страны. Инициативы способствуют укреплению связи поколений и воспитанию патриотизма у молодежи.