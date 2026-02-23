Участницу Великой Отечественной войны из Можайска поздравили с Днем защитника Отечества

Заместитель главы Можайского округа Мария Клинских навестила участницу Великой Отечественной войны Нину Степановну Копину, чтобы лично поздравить ее с наступающим праздником. Мария Михайловна передала ветерану теплые пожелания от главы муниципалитета Дениса Мордвинцева и председателя Совета депутатов Лидии Афанасьевой, вручив цветы, подарки и самые искренние слова благодарности.

Нине Степановне 99 лет, но гостью она встречает с улыбкой и ясным взглядом. Совсем юной девушкой, красноармейцем Ниной Жуковой, она служила в 139-й стрелковой дивизии. Она была очевидцем того самого боя у деревни Рубежанка, где 18 наших бойцов насмерть стояли против сотен фашистов. Ветеран прошла с боями от Смоленщины до Эльбы, освобождала Польшу, Восточную Пруссию, брала Берлин и Кенигсберг.

За свои заслуги Нина Степановна награждена орденом Отечественной войны I степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», а также медалью Жукова и многими другими. Но главное — это ее воспоминания, которыми она до сих пор делится с земляками.

В теплой домашней обстановке ветеран прочитала гостям строки, которые выучила еще в детском саду, задолго до того, как сама надела военную форму:

— Климу Ворошилову письмо я написал: «Товарищ Ворошилов, народный комиссар! В Красную армию в нынешний год, в Красную армию брат мой идет!»

Эти простые строчки в устах человека, прошедшего войну, звучали особенно пронзительно, напоминая о том, какой ценой ковалась Победа и как важно сегодня окружать заботой тех, кто ее приближал.