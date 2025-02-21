Участницами проекта «Мамино время» стали 20 женщин из Серпухова

В округе активно реализуется проект «Мамино время», который стал поддержкой для 20 матерей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Занятия проходят на базе комплексного центра «Серпуховский».

Каждая женщина имеет возможность не только обсудить насущные проблемы и получить консультации от профессионалов, но и участвовать в разнообразных активностях. В команде проекта работают квалифицированные психологи, врачи, социальные работники и педагоги, готовые оказать необходимую помощь.

На встречах участницы могут принимать участие в различных занятиях: от танцевальных уроков до экскурсионных прогулок, а также тренингов и кружков по интересам. Особое внимание уделяется куклотерапии и бисероплетению, которые зарекомендовали себя как наиболее популярные направления, способствующие развитию не только творческих навыков, но и эмоционального благополучия участниц.