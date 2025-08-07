Участница школьного лесничества в Подмосковье победила на всероссийском конкурсе

Мария Семенова из школьного лесничества «Зеленый патруль» при Спасской школе в Волоколамском округе стала победителем всероссийского конкурса «Лес и закон». В нем участвовали подростки 15–17 лет со всей России.

Конкурс проводил Лесотехнический университет имени Кирова в Санкт-Петербурге. Участникам нужно было предложить свою идею по улучшению лесного законодательства. Мария выбрала тему нарушений правил пожарной безопасности в лесах Подмосковья.

Готовясь к конкурсу, она изучала информацию о лесных пожарах, участвовала в учениях, рисовала плакаты на противопожарную тему и проводила работу с жителями. Также Мария добавила в заявку список своих побед в разных конкурсах — от региональных до международных, что дало ей дополнительные баллы.

В результате она вошла в число 25 победителей, получила сертификат и путевку на тематическую смену в детский центр «Артек». В числе победителей из Московской области также оказались школьники из Клинского и Виноградовского филиалов школьных лесничеств.