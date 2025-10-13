Участница из Серпухова победила на международном кинологическом чемпионате

С 8 по 12 октября в Республике Беларусь прошел международный Чемпионат категории CACIT «RED DOG» по рабочим качествам собак. В нем приняли участие представители стран СНГ.

«Губернский колледж» на этом чемпионате представляла спортивная пара — студентка третьего курса отделения Кинологии Мальцева Ксения и ее голландская овчарка Цера.

Выступление Ксении отметил судья международного класса Арнольд Киваго. Несмотря на то, что она стала самым молодым участником соревнований, ей удалось показать превосходный результат в 99 баллов из 100, опередив при этом более опытных соперников.

Спортивная пара продемонстрировала отличный уровень подготовки и стала победителем в нормативе послушание.