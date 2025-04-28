Участница из Богородского округа стала призером чемпионата «Профессионалы»

Чемпионат по профессиональному мастерству «ПРОФЕССИОНАЛЫ- 2025» завершился в Орске. Ученица из Богородского округа Алина Корнева стала бронзовым призером в компетенции «Ногтевой сервис».

Победа на региональном этапе, который прошел в Химках, дала возможность Алине Корневой представить Подмосковье на межрегиональном уровне. В середине апреля она боролась за звание лучшей на площадке образовательного учреждения «Педколледж» в городе Орск.

В соревнованиях приняли участие конкурсанты из пяти регионов России: Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и Оренбургской области. Эксперты и наставники со всей страны собрались для профессионального обмена опытом. Алина блестяще справилась со всеми заданиями, продемонстрировав мастерство, упорство и волю к победе.

К соревнованиям ее подготовила наставник — Наталья Крючкова. В результате — почетное третье место и звание призера.