Участница «Активного долголетия» из Лобни стала призером конкурса писателей

Пенсионерка Галина Абраменко из Лобни поучаствовала в литературном турнире имени Агнии Барто. На суд жюри она представила авторский рассказ.

Участниками конкурса стали 500 человек. Жительница Лобни выступила со своим рассказом «Кузя». Она заняла третье место.

Галина Владимировна является учителем начальных классов. Также она пишет детские рассказы и басни.

Женщина с юности увлекалась написанием стихов, позднее — сказок и рассказов. Первую книгу она выпустила в 2021.

В прошлом году автор также издала сборник басен и книгу «Зимние истории». В нее вошли сказки и рассказы.

Также Галина Абраменко участвует в мероприятиях проекта «Активное долголетие» губернатора Московской области Андрея Воробьева. Она посещает мастер-классы и литературные встречи, а также другие тематические события.