Участнику СВО из Серпухова передали беспилотник для выполнения боевых задач

Беспилотник доставят в зону спецоперации из Серпухова. Устройство поможет военнослужащим в выполнении боевых задач.

Дрон военнослужащему передали глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко и его заместитель Татьяна Орлова.

Беспилотник доставит руководителю военно-спортивного центра «Маргеловец» Константину Оболонкову, находящемуся на передовой, его сын Александр.

Отметим, что Константин Оболонков награжден медалью «За отвагу» за выполнение боевой задачи в зоне СВО. Трое инструкторов центра «Маргеловец» ушли добровольцами на передовую. Один из них погиб при исполнении воинского долга.

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