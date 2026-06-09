Участников забега в Воскресенске привлекли к акции по раздельному сбору отходов

В Воскресенске участники и гости легкоатлетического забега «Воскресенская верста» на территории усадьбы Кривякино смогли не только принять участие в спортивном празднике, но и проверить свои знания в области экологии. Специальную интерактивную площадку для посетителей организовал региональный оператор Воскресенского кластера.

Экологическая зона работала в игровом формате и была посвящена правилам раздельного сбора мусора. Одним из самых популярных развлечений стал экотеннис, во время которого участникам необходимо было не только продемонстрировать меткость, но и правильно определить категорию отходов.

Игроки получали условный «мусорный мяч», после чего должны были решить, относится ли он к перерабатываемым материалам или к отходам, не подлежащим вторичной переработке, и направить его в соответствующую цель.

На площадке также наглядно представили действующую систему раздельного сбора отходов. Посетителям напомнили, что синие контейнеры предназначены для сухих вторичных ресурсов, таких как пластик, бумага, металл и стекло, тогда как в серые баки следует выбрасывать смешанные отходы, включая пищевые остатки и средства личной гигиены.

Организаторы отметили, что подобные мероприятия помогают закрепить полезные экологические привычки и лучше понять принципы сортировки отходов. Полученные знания жители могут использовать в повседневной жизни, ведь ответственное обращение с мусором начинается именно дома.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко подчеркивал, что в регионе растет число жителей, заинтересованных в экологической повестке и реализации собственных природоохранных инициатив. По его словам, одной из ключевых задач остается экологическое просвещение как детей и молодежи, так и взрослого населения.