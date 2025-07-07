Участников СВО из Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс авторской песни

Жителей Подмосковья пригласили на первый в России конкурс авторской песни в формате арт-терапии «Звутера». В нем смогут поучаствовать бойцы СВО, их семьи, вынужденные переселенцы и те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Финалисты смогут записать свои песни в профессиональной студии, выступить на ТВ-шоу и гала-концерте.

Проект поможет участникам получить психологическую разгрузку и интегрироваться в общество через музыку.

На конкурсе представят несколько номинаций: лучшая песня, лучшая музыка и лучший текст.

Финалисты посетят мастер-классы и смогут записаться в профессиональной студии в Тольятти. Лучшие работы выложат на всех известных музыкальных сервисах. Гала-концерт состоится в культурном центре «Автоград».

Прием заявок на конкурс продлится до 30 ноября по ссылке.