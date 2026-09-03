Участников СВО и их семьи пригласили на ферму в Солнечногорске

Участники СВО и члены их семей посетили агротуристический комплекс в деревне Васюково под Солнечногорском. Для гостей организовали экскурсию по фермерскому хозяйству, где они смогли познакомиться с животными, рыбным хозяйством и производством собственной продукции.

Комплекс площадью восемь гектаров вырос из небольшого хозяйства, созданного в 2010 году. Сейчас здесь работают молочная ферма примерно на 60 голов, хозяйство с коровами породы Black Angus, конюшня, форелевая и осетровая фермы, свинарник, птичник и сырное производство.

Гости смогли самостоятельно подоить коров и увидеть крупных осетров. Особое значение поездка имела для семей участников спецоперации.

«Сегодня, на самом деле, случился исторический момент. Мой ребенок-инвалид первый раз в жизни, ему 17 лет, потрогал животное. То есть он трогал коня», — рассказала Кристина Авдолян, руководитель женского клуба при Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска.

Экскурсию провели в рамках программы промышленного туризма. Помимо отдыха и знакомства с предприятиями округа, организаторы рассматривают такие поездки как возможность помочь участникам СВО и членам их семей с социализацией и трудоустройством.

«Мы показываем предприятия городского округа Солнечногорск изнутри для того, чтобы они видели, как они работают, как это устроено и по желанию смогли сами трудоустроиться», — сообщила начальник отдела МКУ «Департамент инвестиционного развития» Олеся Пронина.

Экскурсию завершили чаепитием и дегустацией фермерской продукции. Поездку организовали при поддержке администрации Солнечногорска.