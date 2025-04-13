Участников сверхмарафона ко Дню космонавтики встретили в Можайске

На Родине первого космонавта — в Гагарине — стартовал традиционный легкоатлетический пробег, посвященный Дню космонавтики и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Одной из остановок спортсменов стал Можайский округ.

Легкоатлеты побывали на Бородинском поле и Батарее Раевского, затем — в самом Можайске. Здесь, у Вечного огня, для них организовали торжественную церемонию приветствия.

Участниками мероприятия стали муниципальный депутат Василий Овчинников, заместитель начальника Управления образования и отраслей социальной сферы Жанна Василенкова, активисты «Движения Первых», «Молодой гвардии», «Юнармии» и «Волонтеров Подмосковья» в Можайске.

Также состоялся забег от памятника Воину-освободителю до Вечного огня. К нему подключились и жители Можайска.

«Благодарю спортсменов за их настойчивость и силу духа. Они преодолевают большую дистанцию, останавливаются в местах боевой славы, отдавая дань памяти и уважения героям», — прокомментировал Василий Овчинников.

Отметим, что в сверхмарафоне в этом году поучаствовали легкоатлеты из Смоленской, Московской и Калужской областей. Также они возложили цветы к Вечному огню.