Участников школьных трудовых бригад в Серпухове наградили грамотами

Благодарственными письмами, грамотами и памятными подарками отметили ребят из школьных трудовых отрядов в городском округе Серпухов. Этим летом трудоустроились 463 подростка, которые работали на 37 объектах.

Специалисты центра по профориентации и трудоустройству молодежи, комитета по образованию, учреждений культуры, Молодежного центра «Дружба» и Серпуховского благочиния организовали совещание, на котором подвели итоги работы летних трудовых лагерей для школьников.

В этом году во время летних каникул трудились 463 человека, это на сотню больше, чем летом прошлого год. Ребята работали на 37 объектах в разных частых городского округа Серпухов. В лагере труда и отдыха дневного пребывания подростки совместили общественную работу и интересный досуг.

Зарплату школьникам из трудовых бригад выплачивали за счет средств местного бюджета и Центра занятости.

Участников трудовых бригад наградили грамотами, благодарственными письмами. Лучшие работники получили памятные подарки от местного отделения партии «Единая Россия».

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