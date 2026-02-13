Участников плей-офф Школьной лиги по баскетболу определили в Солнечногорске

В ФОКе «Авангард» состоялись матчи пятого, заключительного тура Единой школьной лиги Солнечногорска по баскетболу. В решающей игре группы встретились сборные школ № 4 и № 5, которые боролись за путевку в плей-офф. Поддержать участников пришли глава Константин Михальков и популярный блогер, спортсмен, актер и общественный деятель Александр Зарубин.

Лучшая команда муниципального этапа представит округ на соревнованиях Единой школьной лиги Московской области.

Проект объединяет образовательные учреждения Подмосковья и реализуется по инициативе губернатора Андрея Воробьева, направленной на популяризацию детского и юношеского спорта. В сезоне 2025/26 в турнире задействованы 650 школ из 48 городских округов. Соревнования проходят по четырем дисциплинам: футзал, волейбол, баскетбол 3×3 и шахматы.

Солнечногорск присоединился к программе в 2025 году. В рамках муниципального этапа участие принимают сборные 13 образовательных учреждений. В баскетбольном направлении на протяжении нескольких недель состязаются юноши и девушки из школы «Лесные озера», школ № 2, № 4, № 5, лицеев № 1, № 7, № 8, гимназии № 6, Андреевской, Менделеевской, Поваровской и Тимоновской школ.

«Для ребят это отличная возможность сказать: „Я — часть своей школы. Я защищаю ее честь“. Сегодня ты приносишь победу в футболе, завтра — в шахматах, послезавтра, глядишь, становишься волонтером или отличником учебы. Очень рад, что Школьная лига при поддержке партии Единая Россия набирает обороты», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

По итогам встречи 11 февраля сильнее оказалась команда школы № 4. Коллектив обеспечил себе место в плей-офф, где продолжит борьбу за награды и право выступить на региональном этапе.

«Огромная честь, что я стою у истоков Школьной лиги. Я уверен, что совместными усилиями с администрацией, детьми проект перерастет в огромные масштабы, и, может, уже в следующем году школы Солнечногорска будут соревноваться на всероссийском уровне», — отметил блогер, спортсмен, актер и общественный деятель Александр Зарубин.

Ранее в Солнечногорске завершились соревнования Единой школьной лиги по шахматам. Они включали семь туров и объединили команды семи школ.