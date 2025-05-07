Участников парада Победы поздравили с 9 Мая в Воскресенске

В преддверии 80-летия Великой Победы активисты отряда юных инспекторов движения «Главная дорога» и сотрудники Госавтоинспекции Воскресенска навестили ветеранов Владимира Бухаркина и Аллу Землякову. Участников парада Победы на Красной площади поздравили с наступающим праздником.

Житель блокадного Ленинграда Владимир Бухаркин и бывший узник концлагеря Алла Землякова давно проживают в муниципалитете и вдохновляют подрастающее поколение своим жизненным примером.

Встреча с ветеранами получилась теплой и душевной. Владимир Федорович и его супруга поделились воспоминаниями и прочитали гостям несколько стихотворений собственного сочинения о войне.

Ветераны задали юным инспекторам движения много вопросов об их деятельности и с интересом выслушали рассказ ребят о мероприятиях, в которых они участвуют, и о делах отряда.

На прощание гости вручили участникам парада Победы подарки и пожелали крепкого здоровья и бодрости духа.