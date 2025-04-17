Участников муниципального фотоконкурса наградили в Серпухове

Награждение победителей фотоконкурса «Профессии нашего города глазами молодежи» прошло в Серпуховском центре по профориентации. В этом году свои фотографии представили 188 участников из школ и учебных заведений городского округа.

Мероприятие приурочили ко Дню труда Московской области. В конкурсной программе были представлены различные номинации, как, например, «Человек труда», а также работы, отражающие связь с историей, в том числе через призму специальной военной операции.

«Дети с энтузиазмом включаются в конкурс, и мы видим, какое разнообразие профессий сейчас представлено. Это радует, и говорит о том, что наша молодежь ценит свой город и хочет показать его лучшие стороны», — отметила директор центра по профориентации и трудоустройству молодежи Надежда Еремина.

Победители и призеры получили кубки, грамоты и подарки.