Участников муниципального этапа конкурса молодых педагогов наградили в Жуковском

Молодых учителей, участвовавших в конкурсе «Педагогический дебют — 2024», наградили в Жуковском. Им вручили грамоты и пожелали профессиональных достижений.

Участвовали в конкурсе молодые учителя, чей стаж работы не превышает трех лет. Это учителя начальной школы, английского языка, математики и физической культуры из школ № 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, а также лицея № 14 Жуковского.

Открытые уроки педагоги проводили в рамках первого тура. Опыт работы они презентовали во втором туре. Третий тур предлагал учителям осветить темы, по которым, на их взгляд, нужно организовать широкое и открытое общественное выступление.

Оценивали работы опытные педагоги школ города и специалисты учебно-методического центра. Они обращали внимание на оригинальность методических приемов, глубину и точность анализа учебного занятия и рефлексии деятельности, навыки публичного выступления и умение взаимодействовать с аудиторией.

Грамоты финалистам и призерам муниципального этапа конкурса вручила заместитель главы городского округа Жуковский Ольга Алферова. Победителем стала учитель английского языка школы № 9 Анастасия Танайцева.

Теперь она представит Жуковский на областном этапе конкурса. Он состоится в городе Орехово-Зуево в конце ноября.

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