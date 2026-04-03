Участников MosBuild 2026 познакомили с производством «ДорХан

В Можайском городском округе на производственных комплексах международного концерна «ДорХан» прошли экскурсии для участников 31-й Международной строительно-интерьерной выставки MosBuild 2026. Мероприятие проходило с 31 марта по 3 апреля в «Крокус Экспо».

Более ста человек смогли увидеть процесс создания полнокомплектных зданий: от каркаса до финальной отделки. Гости осмотрели все заводы и оценили единую технологическую цепочку. Они смогли задать интересующие вопросы специалистам.

Маршрут экскурсии был построен в соответствии с логикой строительства зданий. Участники побывали в цехе производства металлоконструкций, где изготавливают каркасы, затем проследовали в цех быстровозводимых блочно-модульных зданий.

Следующей точкой стал завод горячего цинкования, а затем гостям показали производство стеновых сэндвич-панелей с утеплителем из минеральной ваты. Завершилась экскурсия в цехе по производству минеральной ваты, который готовят к открытию в мае.

Особое внимание уделили тому, что «ДорХан» производит не только промышленные ворота, с которых начиналась история компании 32 года назад. Сегодня предприятие выпускает металлоконструкции, стеновые панели, кровельный профлист, утеплители, секционные и противопожарные ворота, технические двери и многое другое.

Представители концерна рассказали гостям о платформе автоматического проектирования «ДорХан 360». Коммерческий директор бизнес-направлений Максим Мещеряков отметил: «Заказчики уже устали от разрозненного рынка: когда поставщиков много, сроки строительства растягиваются. С помощью нашей платформы мы объединяем всех у единого производителя, который отвечает за качество и соблюдение сроков. Мы работаем в формате "единого окна"».