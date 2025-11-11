Участников медиапроекта наградили в театре в Пушкинском

В проекте поучаствовало более 100 человек. Они получили благодарственные дипломы.

До этого они сыграли в отрывках из пьес и рассказов А. П. Чехова, а также прочли фрагменты из писем классика. Пять съемочных площадок развернулись в центральном парке: это локации, где более 125 лет назад прогуливался Антон Павлович.

Участникам помогали профессиональные режиссеры, артисты, гримеры и костюмеры. За четыре дня удалось снять 54 видеоролика. Это почти в два раза больше, чем планировали изначально. Их разместили на страницах в соцсетях театра и фестиваля, а также в Рутьюбе. Также их покажут на местном телеканале.

Отметим, что «Пушкинский театральный фестиваль», в рамках которого прошел медиаконкурс, состоялся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и администрации городского округа Пушкинский.