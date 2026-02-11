Участников «Лыжни России» доставят бесплатным транспортом до старта в Химках

В Химках завершают подготовку к главному зимнему спортивному событию. Организаторы «Лыжни России — 2026» предусмотрели бесплатный трансфер для всех желающих присоединиться к забегам.

14 февраля гости фестиваля смогут оставить личные автомобили на парковке торгового центра «МЕГА Химки» со стороны Ленинградского шоссе. Оттуда специальные автобусы доставят участников к учебно-спортивной базе «Планерная».

«Мы сделали все, чтобы дорога до старта не отнимала силы. Шаттлы будут курсировать с утра до обеда, а после финиша отвезут обратно», — рассказали в администрации округа.

Транспорт к месту забега отправится с 9:00 до 11:45. Обратные рейсы запланировали с 14:00 до 16:00. Остановки автобусов выделят яркими баннерами, а волонтеры подскажут маршрут и сориентируют на местности.

В министерстве спорта Московской области напомнили о правилах участия. Зарегистрироваться на основную дистанцию в 10 километров нужно заранее через портал «Госуслуги». Для костюмированного забега на один километр предусмотрена отдельная заявка по ссылке.

Допуск к старту возможен только при наличии действующей медицинской справки. Документ оформляют в поликлинике или спортивном диспансере после прохождения врачей. Для жителей Подмосковья с 9 по 13 февраля организуют специальную комиссию в Москве на улице Кулакова, дом 20, корпус 1.