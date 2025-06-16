Участников факельной эстафеты «Бег Гармонии» встретили в Волоколамском округе

В село Ярополец Волоколамского округа прибыли участники масштабного проекта «Бег Гармонии» из разных городов России. Оттуда они отправились к мемориалу 28 героям-панфиловцам, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны.
Старт Западной ветке эстафеты был дан в Москве. Команда бегунов пронесет факел по городам Московской области и завершит путь в Сергиевом Посаде 19 июня.
У разъезда Дубосеково участников и волонтеров приветствовала заместитель главы Волоколамского округа Марина Марнова. Для гостей выступили солисты Центра культуры и творчества «Родники» Станислав и Элеонора Сергачевы с вокальными композициями.
Участники эстафеты возложили цветы к мемориальному комплексу, а затем отправились в детский оздоровительный лагерь «Имени 28 героев-панфиловцев», где пообщались с ребятами из Белгородской области и рассказали им о своем проекте.
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