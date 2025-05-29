Участников благоустройства памятников войны наградили в Солнечногорске

С приветственным словом на мероприятии выступили первый заместитель главы округа Александр Кузьмин, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар и уполномоченный главы по территориальному отделу Солнечногорска Эдуард Машковцев.

Благодарности от главы округа получили руководители и коллективы, которые внесли значительный вклад в подготовку и проведение мероприятий в честь 80-летия Победы. Среди награжденных оказались генеральный директор «ТК-Строй» Вячеслав Тюрин, предприниматель Николай Аксенов, гендиректор «РДЭ-Инжиниринг» Алексей Шеховцев и его заместители Александр Жарков и Никита Майков, коллектив фонда «Начинание» во главе с Юлией Винтер. Также благодарственное письмо вручили руководителю студии бального танца Ирине Заике за организацию «Вальса Победы» и плодотворное сотрудничество.