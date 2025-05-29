Участников благоустройства памятников войны наградили в Солнечногорске

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Активных участников благоустройства памятников Великой Отечественной войны наградили в Солнечногорске. Торжественное вручение благодарственных писем состоялось у мемориала «Братская могила советских воинов» в деревне Тимоново.

С приветственным словом на мероприятии выступили первый заместитель главы округа Александр Кузьмин, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар и уполномоченный главы по территориальному отделу Солнечногорска Эдуард Машковцев.

Благодарности от главы округа получили руководители и коллективы, которые внесли значительный вклад в подготовку и проведение мероприятий в честь 80-летия Победы. Среди награжденных оказались генеральный директор «ТК-Строй» Вячеслав Тюрин, предприниматель Николай Аксенов, гендиректор «РДЭ-Инжиниринг» Алексей Шеховцев и его заместители Александр Жарков и Никита Майков, коллектив фонда «Начинание» во главе с Юлией Винтер. Также благодарственное письмо вручили руководителю студии бального танца Ирине Заике за организацию «Вальса Победы» и плодотворное сотрудничество.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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«Вечный огонь, монументы и обелиски — не просто дань памяти погибшим героям, но и призыв живущим быть достойными их подвига. Хочу поблагодарить всех присутствующих за то, что оперативно откликнулись и делали это от чистого сердца. Спасибо, что вложили силы и душу в реставрацию мемориалов нашего округа», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Кроме того, благодарственное письмо было вручено директору Тимоновской школы Станиславу Курасову за активное участие в патриотическом проекте «Успех в единстве поколений» и подготовку школьников к «Вальсу Победы». Он также организовал сбор макулатуры, вырученные средства от которого были направлены на покупку генератора для бойцов специальной военной операции.

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