Участников благоустройства памятников войны наградили в Солнечногорске
Активных участников благоустройства памятников Великой Отечественной войны наградили в Солнечногорске. Торжественное вручение благодарственных писем состоялось у мемориала «Братская могила советских воинов» в деревне Тимоново.
С приветственным словом на мероприятии выступили первый заместитель главы округа Александр Кузьмин, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар и уполномоченный главы по территориальному отделу Солнечногорска Эдуард Машковцев.
Благодарности от главы округа получили руководители и коллективы, которые внесли значительный вклад в подготовку и проведение мероприятий в честь 80-летия Победы. Среди награжденных оказались генеральный директор «ТК-Строй» Вячеслав Тюрин, предприниматель Николай Аксенов, гендиректор «РДЭ-Инжиниринг» Алексей Шеховцев и его заместители Александр Жарков и Никита Майков, коллектив фонда «Начинание» во главе с Юлией Винтер. Также благодарственное письмо вручили руководителю студии бального танца Ирине Заике за организацию «Вальса Победы» и плодотворное сотрудничество.
«Вечный огонь, монументы и обелиски — не просто дань памяти погибшим героям, но и призыв живущим быть достойными их подвига. Хочу поблагодарить всех присутствующих за то, что оперативно откликнулись и делали это от чистого сердца. Спасибо, что вложили силы и душу в реставрацию мемориалов нашего округа», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.
Кроме того, благодарственное письмо было вручено директору Тимоновской школы Станиславу Курасову за активное участие в патриотическом проекте «Успех в единстве поколений» и подготовку школьников к «Вальсу Победы». Он также организовал сбор макулатуры, вырученные средства от которого были направлены на покупку генератора для бойцов специальной военной операции.