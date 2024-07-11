Участников акции «Добрые крышечки» наградили в Подмосковье

Награждение участников акции «Добрые крышечки» прошло в Чехове. За активное участие в сборе пластика школьники из Серпухова и Подольска получили грамоты и благодарственные письма от представителей регоператора «МСК-НТ».
Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, главная цель акции — внедрить систему раздельного сбора отходов и защитить окружающую среду.
С начала лета специалисты Чеховского филиала вывезли из пунктов сбора около 500 килограммов вторсырья. Более двух тысяч литров пластика в ближайшее время отправится на завод по переработке, а вырученные средства пойдут на приобретение средств передвижения для детей с особенностями развития.