Участников акции «Добрые крышечки» наградили в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Награждение участников акции «Добрые крышечки» прошло в Чехове. За активное участие в сборе пластика школьники из Серпухова и Подольска получили грамоты и благодарственные письма от представителей регоператора «МСК-НТ».

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, главная цель акции — внедрить систему раздельного сбора отходов и защитить окружающую среду.

С начала лета специалисты Чеховского филиала вывезли из пунктов сбора около 500 килограммов вторсырья. Более двух тысяч литров пластика в ближайшее время отправится на завод по переработке, а вырученные средства пойдут на приобретение средств передвижения для детей с особенностями развития.

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