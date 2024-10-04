Участников «Активного долголетия» в Чехове наградили ко Дню пожилого человека

«Самое главное, конечно, хочу пожелать всем крепкого-крепкого здоровья вам, всем вашим родным и близким, чтобы каждый день приносил вам счастья и радость, чтобы вы всегда оставались такими бодрыми и мудрыми советчиками, потому что тот опыт, который у вас есть, нигде нельзя прочитать. Вы можете только передать его нашему поколению», — сказала заместитель главы городского округа Чехов Надежда Чернятина.

Самые энергичные — участники клуба «Активное долголетие». Они недавно отметили 5-летие.

«На территории городского округа Чехов действует более 20 клубов, которые расположены в наших учреждениях культуры и спорта. Более пяти тысяч человек принимают активное участие в 23 активностях: это и музыкальные, и хореография, и пение, и спортивные активности. Большой популярностью пользуется посещение бассейна, теннис и скандинавская ходьба», — рассказала начальник управления развитием отраслей социальной сферы администрации городского округа Чехов Ольга Щукина.

В праздничной атмосфере наградили жителей Чехова пожилого возраста — вручили им подарки и благодарственные письма.

«Администрация и материально, и морально поддерживает наше „Активное долголетие“, жителей и пенсионеров любого возраста», — отметила руководитель танцевального коллектива «Вдохновение» клуба «Активное долголетие» Мария Самойлова.

Участники концерта не только принимали участие в официальной части, но и уделили время любимому занятия — настольному теннису.

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