Участники ВОВ получат бесплатные билеты на проезд в подмосковных электричках | 360°

30 апреля 2024, 13:28
Участники ВОВ получат бесплатные билеты на проезд в подмосковных электричках
Льготы на проезд для участников ВОВ запустили в Подмосковье
Для участников Великой Отечественной войны упростят оформление бесплатного проезда в электричках. Услуга будет доступна также для инвалидов ВОВ на всех направлениях ЦППК с 29 апреля до 31 мая. Льготный билет сможет получить и сопровождающий.
Как рассказали в администрации Одинцовского городского округа, бесплатный билет можно оформить как в день поездки, так и за десять дней до нее. Для этого понадобятся социальная карта или документ, удостоверяющий личность, а также справка, подтверждающая право на льготу.
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Также в ЦППК запустили бесплатную службу помощи пассажирам, которым сложно передвигаться на поездах самостоятельно, а чтобы оформить заявку на сопровождение, нужно за сутки позвонить по бесплатному телефону 8-800-707-00-90 и сообщить о предстоящей поездке. Специалисты встретят пассажира и сопроводят на протяжении всего пути следования.Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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