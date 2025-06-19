Участники СВО провели уроки мужества для детей в летних лагерях Солнечногорска

Член Солнечногорского отделения Ассоциации ветеранов СВО и депутат Михаил Каталин встретился с учениками школы № 5, отдыхающими сейчас в лагере. Он рассказал ребятам о своей службе.

Школьники узнали о начале воинского пути Михаила, его участии в спецоперации и повседневной жизни на фронте. Дети с интересом слушали рассказы о том, как солдаты выживают в сложных условиях, чем питаются и какое используют оружие.

«Школьники слушали с неподдельным вниманием и интересом и задавали самые разные вопросы. Этот урок мужества стал не просто познавательным событием, а настоящим разговором по душам, наполненным искренностью и уважением к подвигу», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Ранее Михаил Каталин провел урок мужества в лицее № 1. В Ассоциации ветеранов СВО Московской области сообщили, что такие занятия во время летних каникул пройдут во всех округах Подмосковья.