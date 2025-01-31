Участники СВО провели урок мужества в школе в Дмитровском округе

Участники специальной военной операции, начальник управления образования в Дмитровском округе Татьяна Малинникова и депутат Московской областной думы Марина Шевченко провели урок мужества в Синьковской школе № 1. Гостям провели экскурсию по виртуальному музею, показали инсценировку событий 1943 года и рассказали про школьный проект «Все для фронта! Все для победы!».

Подобные уроки мужестве проходят в Дмитровском округе регулярно. В них принимают участие бойцы специальной военной операции, проходящие реабилитацию в местном санатории министерства обороны, и ветераны боевых действий.

Участников урока мужества в Синьковской школе пригласили на виртуальную экскурсию в зал боевой славы историко-краеведческого музея. Ученики оживили фотографии ветеранов Великой Отечественной войны с помощью нейросети. Герои поделились своими историями и воспоминаниями, прочитав письма с фронта.

Затем учащиеся показали инсценировку событий 1943 года. Они рассказали про то, как учителя и воспитанники собрали 110 тысяч рублей на строительство самолета «Синьковский школьник».

В конце мероприятия школьники побеседовали с участниками спецоперации. Бойцы поделились историями, рассказали про свои ценности. Ребята поняли, что истинные герои живут среди нас, а мужество, храбрость и преданность Родине — основа патриотизма.

В конце мероприятия школьники вручили подарки участникам специальной военной операции.

«Во время уроков мужества бойцы, проходящие реабилитацию после ранений, общаются со школьниками, рассказывают о своем боевом пути, о задачах специальной военной операции. Ребята выражают солдатам свою поддержку и благодарность», — прокомментировал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Ученики и педагоги Синьковской школы с начала специальной военной операции стали помогать бойцам. Так зародился проект «Все для фронта! Все для победы!». В рамках инициативы проходят благотворительные ярмарки. Например, ко Дню народного единства удалось собрать средства на покупку двух внедорожных мотоциклов «Скаут».

К урокам мужества в Синьковской школе готовятся ответственно. Учителя воспоминают героические страницы истории, вместе со школьниками чтят память защитников Родины. Такие встречи играют ключевую роль в воспитании молодого поколения и способствуют формированию патриотизма.