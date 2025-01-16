Участники СВО провели урок мужества в Яхромской школе № 1 в Дмитрове

В Яхромской школе «Уроки мужества» проводят участники специальной военной операции на реабилитации в местном санатории Министерства обороны. Воины рассказали учащимся о службе в армии и любви к Родине.

Школьники пообщались с участниками исторических событий, которые происходят в современной России. Бойцы рассказали о чувствах, которые они испытывают, когда получают письма от родных и незнакомых детей. Воины также поведали о службе в армии, любви к Родине и о долге перед народом. Старшеклассники задали интересующие вопросы и получили честные ответы.

«Испокон веков российские воины славятся ратными подвигами, невероятным мужеством, отвагой и самопожертвованием ради блага Отечества», — поделилась участница после «Урока мужества».

Педагоги отметили, что такие встречи воспитывают у школьников гордость за страну. Они видят, что настоящие герои живут рядом с ними, а мужество, храбрость и любовь к Родине делают человека настоящим.

«Участники СВО сейчас находятся на передовой. Каждый из них ведет бой за мирное небо над головой каждого гражданина нашей страны. Мы благодарны им за защиту нашей Родины!» — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.